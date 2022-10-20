التحقيق فى غرق طفل بترعة البرمبلية بأطفيح

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل غرقا بترعة البرمبلية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه ترعة البرمبلية بدائرة المركز.

علو الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعو أحمد محمد فاروق شعبان، عامين ونصف، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.