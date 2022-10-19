الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما 3 كيلو حشيش فى بدر

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين ضبط بحوزتهما 3 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما في مدينة بدر ١٥يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (شخصين - مقيمين بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه واقتصار دور المتهم الآخر على توصيله مقابل مبلغ مالى، وأنه على علم بحيازته للمواد المخدرة، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجديد حبس شخصين 3 كيلو حشيش مدينة بدر مخدر الحشيش

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وائل لطفي

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