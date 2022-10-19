مصرع طفل غرقًا بترعة فى أطفيح

لقى طفل مصرعه غرقًا بترعة البرمبلية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها غرق طفل في مياه ترعة البرمبلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعي "أحمد. م" يبلغ من العمر عامين ونصف العام، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.