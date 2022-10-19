الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا بترعة فى أطفيح

ارشيفية
ارشيفية
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لقى طفل مصرعه غرقًا بترعة البرمبلية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها غرق طفل في مياه ترعة البرمبلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعي "أحمد. م" يبلغ من العمر عامين ونصف العام، وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طفل مصرع غرقا أطفيح الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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