الأربعاء 19 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان الاتهامات بزعزعة الاستقرار الحدودى

قيرغيزستان وطاجيكستان
قيرغيزستان وطاجيكستان
ads

تبادلت قيرغيزستان وطاجيكستان، الأربعاء، الاتهامات بتأجيج التوترات عند حدودهما المشتركة، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري جديد بعد شهر على اشتباكات دموية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

وغالبًا ما تسجّل اشتباكات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين اللتين تتشاركان حدودًا بطول 970 كيلومترًا متنازعًا عليها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ونشر جهازا حرس الحدود لدى الطرفين الأربعاء بيانات صحفية مرفقة بصور وتسجيلات فيديو، وتبادلا الاتهامات باستخدام طائرات مسيّرة وبحفر الخنادق ونشر جنود وأسلحة عند الحدود.

وأفادت وكالة "خبر" للأنباء، بأن جهاز حرس الحدود الطاجيكي اتهم قيرغيزستان بـ"اتّخاذ تدابير متعمدة لتصعيد الوضع في المناطق الحدودية".

واتّهم الجهاز قيرغيزستان بـ"خرق" متكرر للمجال الجوي الطاجيكي، لا سيما قرب مدينة إسفرة القريبة من باتكن.

في المقابل، قالت قيرغيزستان: إن قوات طاجيكية "تواصل اتّخاذ تدابير يمكن أن تشعل فتيل نزاع حدودي جديد".

قرغيزستان طاجيكستان زعزعة الاستقرار الحدودي اتهامات اشتباكات دموية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

بعد أزمة الملابس.. حقيقة إقالة حسنى عبدربه مدير الكرة بالإسماعيلى

موعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022 وأبرز أهدافه

مجلس الأمن يشيد باتفاق لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية

قيرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان الاتهامات بزعزعة الاستقرار الحدودى

مجلس الدولة يرفض إعادة تصحيح 3 مواد لطالبة فى «حقوق القاهرة»

موعد قرعة دورى أبطال إفريقيا 2023 ومواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

القاهرة الإخبارية.. لا بديل عن النجاح

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

عبد الرحيم طايع

الموت في المدارس!

ماجد حبته

رمالنا السوداء

محمد العسيري

عندما تضحك الرمال

خالد عكاشة

المسيرات الإيرانية.. والجرم المشهود

مدحت بشاى

عز الدين نجيب الناقد والمُبدع المُؤسس

حسين دعسة

من يريد للحرب الروسية الأوكرانية.. رائحة الفودكا.. والموت؟

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»