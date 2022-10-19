قيرغيزستان وطاجيكستان تتبادلان الاتهامات بزعزعة الاستقرار الحدودى

تبادلت قيرغيزستان وطاجيكستان، الأربعاء، الاتهامات بتأجيج التوترات عند حدودهما المشتركة، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري جديد بعد شهر على اشتباكات دموية بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

وغالبًا ما تسجّل اشتباكات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين اللتين تتشاركان حدودًا بطول 970 كيلومترًا متنازعًا عليها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ونشر جهازا حرس الحدود لدى الطرفين الأربعاء بيانات صحفية مرفقة بصور وتسجيلات فيديو، وتبادلا الاتهامات باستخدام طائرات مسيّرة وبحفر الخنادق ونشر جنود وأسلحة عند الحدود.

وأفادت وكالة "خبر" للأنباء، بأن جهاز حرس الحدود الطاجيكي اتهم قيرغيزستان بـ"اتّخاذ تدابير متعمدة لتصعيد الوضع في المناطق الحدودية".

واتّهم الجهاز قيرغيزستان بـ"خرق" متكرر للمجال الجوي الطاجيكي، لا سيما قرب مدينة إسفرة القريبة من باتكن.

في المقابل، قالت قيرغيزستان: إن قوات طاجيكية "تواصل اتّخاذ تدابير يمكن أن تشعل فتيل نزاع حدودي جديد".