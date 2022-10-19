الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح
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كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه في مواجهة وست هام، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة الليلة.

ويغيب عن ليفربول كل من: "جويل ماتيب، نابي كيتا، ديجو جوتا، لويس دياز، آرثر ميلو" للإصابة.

تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: جوردان هيندرسون، تياجو ألكنتارا، كارافاليو.

الهجوم: محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "كيليهير، فابينو، جيمس ميلنر، أوكسلايد تشامبرلين، كورتس جونز، هارفي إليوت، أندي روبرتسون، كلارك، فيليبس".

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار في مباراة الليلة متحفزًا بالفوز الذي حققه في مباراة الجولة الماضية ضد مانشستر سيتي، لمواصلة تحسين موقفه في جدول ترتيب البطولة؛ فيما يرغب فريق وست هام في استعادة الانتصارات عقب التعادل في مباراة الجولة الماضية مع ساوثهامبتون للاستمرار في رحلة الابتعاد عن النصف الأخير من جدول البطولة.

وبشكل خاص، يرغب محمد صلاح في هز الشباك ومواصلة التسجيل من أجل العودة للمنافسة على جائزة هداف الدوري، خاصة بعدما أنهى صيامه عن التهديف في المباراة الماضية ضد مانشستر سيتي، وقاد فريقه لتحقيق الفوز.

ويتطلع محمد صلاح لتحقيق رقم قياسي جديد خلال مباراة اليوم، إذ إنه في حالة تسجيله هدفًا سيصل للهدف رقم 70 وينفرد بوصافة هدافي ليفربول على ملعب أنفيلد، والتي يتشاركها في الوقت الحالي مع ستيفن جيرارد بـ69 هدفًا لكل منهما؛ ويواصل الزحف ناحية صدارة ترتيب هدافي الريدز على ملعبهم والتي يحتلها روبي فاولر بـ85 هدفًا.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف منذ بداية الدوري الإنجليزي، ويتشارك المركز الـ16 بترتيب الهدافين مع عدد من لاعبي البطولة، بينهم سون هيونج مين، ورحيم ستيرلينج، وماركوس راشفورد.

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