الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 هاربين من أحكام جنائية فى 15 مايو

الأمن
الأمن
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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة، بقسم 15 مايو، لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 7 هاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية.

ترجع بداية التفاصيل، عندما خرجت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو جنوب القاهرة، برئاسة المقدم أحمد الشاهد، لتفقد الحالة الأمنية بنطاق الدائرة، وضبط الخارجين عن القانون، ليتمكنوا من ضبط كل من: «عيسى. ن. م. ح» المطلوب في القضية، التي تحمل 9854 لسنة 2019 جنايات أسيوط ، و«حمادة. ر. م» المطلوب في القضية التي حملت رقم 1679 لسنة 2020 جنايات البداري، و«محمود إ ع م» المطلوب في القضية  3812 لسنة 2020 جنايات 15 مايو، «ياسين ش م» المطلوب في القضية 36769 جنايات حلوان، و«سعيد م م»، المطلوب في القضية 3085 لسنة 2022 جنايات 15 مايو، كما تم إلقاء القبض على «إسلام. أ. م»، و«فؤاد. م. ف. ع» المتهمين المطلوبين في القضية 4252 لسنة 2022 جنح مايو (استئناف). 

وجرى تحرير محضر لكل واحد على حدة، وخضع المتهمون لجلسات أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة حلوان 15 يومًا، واستكمال الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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