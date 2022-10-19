«قطعت جسده إلى أشلاء».. ربة منزل تنتقم من عشيقها بسبب فيديوهات مخلة

شهدت منطقة القطامية واقعة مأساوية بعدما استعانت ربة منزل باثنين من أصدقائها للانتقام من عامل بعدما ابتزها بعدد من الفيديوهات المخلة، فقاموا بقتله وتقطيع جثته إلى أشلاء وإلقائها بمنطقة منشية الصدر.

البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة عامل بأحد الشوارع بمنطقة منشية الصدر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وجزارين بمنطقة القطامية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهة المتهمين تبين أن سبب ارتكاب الواقعة قيام المجني عليه بابتزاز المتهمة بفيديوهات جنسية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه وخططت مع المتهمين ويعملون في "الجزارة" واستدرجوا المجني عليه وقاموا بقتله وتقطيع جثته إلى أشلاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.