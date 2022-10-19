«بيت فرح».. صنّاع المسلسل: دراما اجتماعية ممزوجة بالكوميديا عن الجيران

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة عرض أولى حلقات مسلسل «بيت فرح» السبت المقبل ٢٢ أكتوبر، الذى يصنف فى فئة الدراما الاجتماعية، الممزوجة بالكوميديا الخفيفة، التى تناسب جميع الأسر المصرية.

يتكون المسلسل من ٢٠ حلقة، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنان فتحى عبدالوهاب، والفنانة داليا مصطفى، ومن إخراج شيرين عادل، وتأليف هبة رجب.

وخلال حديثهم، لـ«الدستور»، كشف عدد من أبطال وصناع العمل، عن الكثير من كواليس المسلسل، من ناحية الإعداد والتصوير وطبيعة شخصياتهم داخل العمل، والصعوبات التى واجهتهم، وغيرها من التفاصيل المهمة.

فتحى عبدالوهاب:دورى أرمل يعانى من الوحدة والعزلة

يؤدى الفنان فتحى عبدالوهاب بطولة «بيت فرح»، ويجسد دور شخص يدعى «فرج»، يعيش فى شقة داخل عمارة سكنية، ويعانى من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته «ليلى» التى تجسد دورها الفنانة إيناس كامل.

وخلال الأحداث، يتعرض «فرج» إلى العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التى تغير شكل حياته تمامًا، حيث يكون له مع كل جار حكاية خاصة.

يأتى المسلسل استمرارًا لنجاحات فتحى عبدالوهاب التى حققها خلال الفترة الماضية، حيث تألق فى مسلسل «وعد إبليس» مع الفنان عمرو يوسف، الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وظهر فى دور «الشيطان»، وحصل على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

داليا مصطفى: القصة مشوقة.. وكثرة النجوم تشعل المنافسة

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى المسلسل، مشيرة إلى أن فريق العمل من أهم أسباب موافقتها على الدور، وعلى رأسهم الفنان فتحى عبدالوهاب والمخرجة شيرين عادل، إضافة إلى توافر الكثير من عناصر النجاح.

وأشارت إلى أن قصة العمل مميزة ومثيرة ومشوقة، لافتة إلى أنها تقدم دورًا جديدًا ومختلفًا عما قدمته من قبل، معربة عن تحمسها الشديد لمعرفة ردود أفعال الجمهور حول العمل بشكل عام وشخصيتها بشكل خاص.

وعن الصعوبات التى واجهت الفريق أثناء التصوير، قالت: «المسلسل يتضمن عددًا كبيرًا من الممثلين، لذلك تعتبر المشاهد التى تجمع عددًا كبيرًا من الفنانين فى آن واحد، هى الأكثر صعوبة، بسبب وجود تنافس شديد بينهم، حيث يريد كل فنان إخراج أفضل ما لديه أمام الكاميرا».

إيناس كامل: ألغيت سفرى للمشاركة فى العمل

قالت الفنانة إيناس كامل، إنها قبلت المشاركة فى المسلسل بمجرد ترشيح المخرجة شيرين عادل لها. وأضافت «إيناس»: «أعجبت بالمسلسل جدًا بعدما قرأت السيناريو، لأننى أجسد شخصية جديدة لم أقدم مثلها من قبل، وهذا جعلنى أشعر بالحماس»، موضحة أنها تجسد شخصية «ليلى»، زوجة البطل، وهناك أحداث مثيرة ومختلفة سيفاجأ بها الجمهور.

وتابعت: «أحب العمل مع الفنان فتحى عبدالوهاب، وهذا هو التعاون الثانى بيننا، بعد التعاون فى مسلسل (القاهرة- كابول)، وتجمعنا صداقة قوية، منذ اشتراكنا فى تدريب على رقصة التانجو خلال الموسم الرمضانى قبل الماضى».

ولفتت إلى أنها ألغت فكرة السفر عندما عرض عليها العمل، لأنها وجدته مسلسلًا متكاملًا تتوافر فيه كل عناصر النجاح. وعن الصعوبات التى واجهتها، قالت إن ضغط التصوير بالتزامن مع العرض من أكثر الصعوبات التى تواجه أى فنان، ولكن مع الممارسة اعتدت «التصوير على الهوا»، وأصبح أمرًا طبيعيًا بالنسبة لى، مثلما حدث العام الماضى فى مسلسل «إلا أنا» وكان التصوير على الهواء بالتزامن مع العرض.

سليمان عيد: أجسد دور حارس عقار.. ونمت فى اللوكيشن

أكد الفنان سليمان عيد سعادته الشديدة لمشاركته فى المسلسل، مشيرًا إلى أن المخرجة شيرين عادل هى من رشحته للدور، وأن المسلسل اجتماعى ويناسب الأسر المصرية.

وأضاف «سليمان» أن السيناريو أعجبه جدًا عندما قرأه، لأن القصة مثيرة ومميزة، مؤكدًا أن المخرجة شيرين عادل من أهم المخرجين، وتعاون معها فى رمضان الماضى بمسلسل «رانيا وسكينة»، والعام قبل الماضى فى مسلسل «هوجان»، وتعاون معها فى بداية تمثيله فى مسلسل «يوميات زوج معاصر»، مع الفنان أشرف عبدالباقى، حيث ظهر خلال حلقتين من العمل.

وعن دوره خلال الأحداث، قال: «أجسد شخصية جديدة، لها مواقف إنسانية، وهى شخصية حارس العقار الذى يعيش فيه أبطال العمل».

أما عن الصعوبات التى واجهته أثناء التصوير، فقال: «لم أواجه أى صعوبات سوى عدد ساعات التصوير الطويلة، كنا نايمين فى اللوكيشن عشان نخلص تصوير»، مشيرًا إلى أن فريق العمل يحاول إنهاء أكبر عدد من حلقات المسلسل.

محمد على رزق: شخصيتى مفاجأة.. وأحداث العمل جذابة

أوضح الفنان محمد على رزق أن دوره خلال المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور، واعدًا بعمل شيق ومتميز، ينال إعجاب الجميع.

وأضاف: «المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية أبدعت فى كتابتها المؤلفة هبة جمال، التى أنتجت سيناريو متميزًا ومتماسكًا، وهذا ما حمسنى للعمل».

وعن تعاونه مع الفنان فتحى عبدالوهاب، قال: هذا هو تعاوننا الثانى بعد فيلم «هروب اضطرارى»، وأنا سعيد بالتعاون معه، فهو قيمة كبيرة ونجم موهوب وصديق وأخ على المستوى الشخصى. وعن تعاونه للمرة الأولى مع المخرجة شيرين عادل، قال: «تشرفت بالعمل معها وأتمنى أن ينجح المسلسل وأن أكون وش الخير عليها وتكون وش الخير على».

وعن عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضانى، أو «أوف سيزون»، قال محمد على رزق إن العام كله أصبح موسمًا للأعمال الدرامية التى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الماضية، وأصبح نجاح المسلسل مرهونًا بجودته وقيمته، خاصة بعدما نجحت المنصات الإلكترونية فى إثبات نفسها خلال فترة قصيرة، واحتفت بالأعمال الجيدة والمتميزة طوال السنة.