الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 12 كيلو حشيش بالأقصر

الأمن
الأمن
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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

جاءت تلك الحملة بالتزامن مع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وتقدر القيمة المالية المضبوطة بقيمة مالية بلغت 970 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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