السيطرة على حريق داخل مخزن في بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في بولاق الدكرور، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل داخل مخزن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع داخل مخزن بمنطقة بشارع علي سلامه من شارع الجمعية بأبو قتادة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .