الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بمحور 26 يوليو

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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