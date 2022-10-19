الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تحتفل بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للمكفوفين

ذوي الإعاقة البصرية
ذوي الإعاقة البصرية
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واصلت وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، بالتنسيق مع وزارة التضامن تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء بنطاق محافظات (بورسعيد – كفرالشيخ – البحيرة – الشرقية – المنوفية – المنيا – سوهاج) حيث تم إهدائهم (عصا بيضاء) كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل" .

كما تم تنظيم احتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" وذلك بمقرات (نادى ضباط الشرطة) حيث تم إستقبال الأطفال والإحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء) .

وفي هذه المناسبة، تقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.

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وائل لطفي

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