الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب ماس كهربائي.. ملابسات حريق محل تجاري في الطالبية

حريق محل
حريق محل
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كشفت تحريات ضباط مباحث أمن الجيزة الأولية، أن ماس كهربائي تسبب في حريق اشتعل بمحل كبدة في الطالبية، واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحل، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

واشتعل حريق بمحل تجاري طعم "كبدة" في الطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمحل في الطالبية، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده. 

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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