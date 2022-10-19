على سبيل المزاح.. شاب يحرق صاحبه أثناء تزويد توك توك بالبنزين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص للإصابة بحروق متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى .. تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات بوصول (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز ) مصاب بحروق متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال قيامه بتزويد المركبة قيادته بالوقود قام أحد أصدقائه (طالب – مقيم بدائرة المركز) بسكب كمية من الوقود عليه وإشعال قداحة على سبيل المزاح معه فاشتعلت النيران به محدثة إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، ومناقشته قرر صحة ما جاء بأقوال المصاب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.