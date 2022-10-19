الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعاراً يطابق الواقع.. وفد أفريقي يشيد بمدينتي كنموذج للمدن العمرانية المتكاملة التي يقيمها القطاع الخاص

الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
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قام وفد إفريقي كبير رفيع المستوى بزيارة لـ "مدينتي" ، أحد أبرز النماذج العمرانية التي ينفذها القطاع الخاص في مصر . ضم الوفد عدداً من وزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفريقي ، وكان في استقبالهم عدد من كبار قيادات مجموعة طلعت مصطفى.

الوفد الأفريقي 

وأشاد الوفد بمشروع مدينتي وما يتضمنه من خدمات متكاملة  . وجاءت زيارة الوفد الإفريقي على هامش استضافة مصر لاجتماعات مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشر، وتعكس الزيارة الاهتمام المتزايد الذي يحظي به مشروع "مدينتي"، والذي بات قبلة للعديد من المسئولين والمستثمرين الدوليين ، وهو ما يجسد شعارها " مدينة عالمية على أرض مصرية".

الوفد الأفريقي 

واطلع الوفد الأفريقي على عدداً من عناصر المدينة ، من بينها المجموعات السكنية للفيلات والعمارات،  والخدمات الإدارية والخدمات الحكومية المدنية المطورة والخدمات التعليمية والطبية والرياضية وخدمات النقل والمواصلات، والخدمات التجارية والترفيهية ، من أبرزها " أوبن آير مول-مدينتي " الذي يعد واحداً من أكبر المراكز التجارية المفتوحة ووجهات التسوق في مصر والشرق الأوسط ، حيث يخدم نحو 4.5 مليون نسمة من قاطني مناطق شرق القاهرة . واختتم الوفد الزيارة في نادي مدينتي للجولف، والحائز على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر.

الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
الوفد الأفريقي
طلعت مصطفى مدينتي مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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