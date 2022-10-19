الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة على مدارس أوسيم ومنشأة القناطر

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته
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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مفاجئة بمدارس أوسيم ومنشأة القناطر.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته على مدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة أوسيم على ضرورة المرور اليومي علي المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية والتنسيق الدوري مع رئيس المركز لعدم السماح بوجود أي إشغالات بمحيط المدارس أو  مظاهر للإهمال من كابلات كهربائية مكشوفة أو مخلفات أو فروشات للباعة الجائلين لتوفير المناخ الملائم للطلاب وحفاظاً على سلامتهم.

ووجه المحافظ إنذارا إلى مدير مدرسة كهرباء غرب القاهرة للتعليم الأساسي بمركز أوسيم للتقصير في متابعة حالة المدرسة بمحيطها الخارجي، مشدداً على ضرورة توفير حرم آمن للمدارس لتسهيل حركة سير الطلاب بدون أي معوقات وإشغالات والمتابعة مع الوحدة المحلية دوريا في ذلك الصدد.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية واطلع على أعداد الحضور والغياب ومدي استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها حريصه على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لانتظام العملية التعليمية. 

وشملت جوله راشد تفقد أعمال إنشاء المدرسة الفنية الصناعية بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم، حيث كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزها لبدء تشغيلها خلال الفصل الدراسي الثاني وتحقيق الاستفادة منها. 

وحرص محافظ الجيزة علي حضور طابور الصباح للفترة الثانية بمدرسة المناشي الجديدة للتعليم الأساسي بمركز ومدينة منشأة القناطر موجها عددا من النصائح للطلاب بالحفاظ على الحضور اليومي للمدرسة وعدم التغيب لتحصيل المناهج الدراسية بانتظام وعدم الاعتماد علي الدروس الخصوصية والمراجعة الدورية للدروس التي يتم تحصيلها لتحقيق النجاح والتفوق.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد واشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق.

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