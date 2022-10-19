حبس موظف اختلس أموال الشركة من عهدته فى الجيزة

قررت النيابة العامة في الجيزة، الأربعاء، حبس أمين عهدة بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اختلاس مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام رئيس وأمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والمنوط به تسلم عهدة الفرع رئاسته من البضائع المختلفة وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله (دون وجه حق) وفي سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، أمكن التوصل لكل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.