الأنبا باسيليوس يستقبل مفوضة الأرش العالمي عن أوروبا والشرق الأوسط

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس الثلاثاء، السيدة لورانس، مفوضة الأرش العالمي عن أوروبا، والشرق الأوسط، والأخت سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأب بولس نصيف، والأب يوسف غالي، مرشدي الأرش بالإيبارشية، ومجلس أمناء خدمة الأرش بالمنيا.

دار الحديث حول خدمة الأرش بالإيبارشية، وسبل التعاون المشترك مع الأرش العالمي، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث أثنى على روح الشراكة، والدعم الدائم، لخدمة ذوي الهمم بالإيبارشية.

من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

وولد الأنبا باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م ، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

وتولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يُعد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي من أحد أبرز الشخصيات القبطية ذي الدور البارز في نشر الدعم و الأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته فقد حرص على أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف وقد رفع شعارًا خاصًا حين أعلن قائلًا: "كنت أصلى لله أن يمنحني نعمة الوعظ، لأنني لا أستطيع أن أعظ وقد أعانني الله طوال خدمتي بالمنيا، فأؤمن بعطائه اللامحدود".

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.