الأربعاء 19 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه شنقا أثناء نومه بالشرقية لـ 20 نوفمبر

محكمة
محكمة
ads

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل صديقه أثناء نومه لسرقته، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى، بوصول زكريا فرحات، 23 عاما، جثة هامدة إثر اصابته بجروح قطعية وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد.

 

وبسؤال أسرته أفادوا بحدوث إصابته أثر تعرضه لحادث طريق بنطاق مدينة المرج محافظة القاهرة، وإن صديقه "عبد الله" اتصل بنجل شقيقة المجنى عليه وأخبره بوفاة خاله فى حادث الذى حضر بسيارته ونقل الجثمان سويا إلى المستشفى المركزى بالحسينية لإنهاء إجراءات الدفن، لكن أمين الشرطة المكلف بالتواجد بنقطة شرطة المستشفى اشتبه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأخطر الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية التى انتقلت على الفور إلى المستشفى.

وبالفحص والتحرى تبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ على الجثة  وحرر عن الواقعة المحضر 315 ولحم مركز شرطة الحسينية لسنة 2022

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله" 23 عاما، لسرقة أموال المجنى عليه من بيع من حصيلة بيع الأعلاف بمدينة المرج.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه مقيم بقرية الرضوانة مركز الحسينية، ويعمل فى توزيع الأعلاف فى مدينة المرج بمحافظة القاهرة، عن طريق تجميعها من مركز الحسينية، وقام باستئجار مخزن بناحيه المرج لتخزين الأعلاف وبعدها يتم توزيعها فى نطاق مدينة المرج.

 

وأخذ المتهم ليعمل معه ليفتح له باب رزق يعينه على الحياة وخاصة أنه كان متزوج حديثا مطالبا بدفع مبلغ مالى شهرى لوالده، وبعد أربعة أشهر فقط من عملهما سويا طمع المتهم فى أموال المجنى عليه من بيع متحصلات الأعلاف وأثناء نومهما سويا فى المخزن انقض على المجنى عليه وقام بمحاولة خنقه وتعدى عليه بقطعة حديدية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم اتصل بنجل شقيقه المجنى عليه الذى يعمل سائقا بمنطقة المرج وأخبره بأن خاله مات فى حادث.

 فحضر نجل شقيقة المجنى عليه، وقام بنقل الجثة بسيارته وكان برفقته المتهم إلى مستشفى الحسينية المركزى لإنهاء إجراءات تصريح الدفن.

وتمكن فريق البحث الجنائى بمركز شرطة الحسينية من القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة العامة التى قدمته محبوسا الى محكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق محاكمة مرافعة الحسينية المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

محافظ أسوان يسلم قسائم 81 جهازا كهربائيا لـ8 جمعيات لتوزيعها على 13 عروسة

حياة كريمة بأسوان تواصل جولاتها بتفقد 12 مشروعا بقرية فارس

مصرع طفلة سقطت من منزلها في قنا

إعانات فورية ومؤقتة لحالات إنسانية باللقاء الجماهيري الأسبوعي في أسوان

شرطة التموين تضبط قضايا حجب سجائر عن السوق

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة اليوم الأربعاء بسوق العبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

الغيطانى.. المصرى حتى النخاع

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. القس صفوت البياضى

الصراع بين روسيا واوكرانيا والعالم متفرجا

جلال حمام

تركيا تؤجج الصراع في ليبيا

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمياه والتنمية

إبراهيم داود

الكائن المديوكر فى كتاب «على عينك يا تاجر»

أمل زيادة

موعد آخر من جديد.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (10)

صور

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»

اغتيالات أم إحباط عمليات.. كيف تستخدم إسرائيل المُسيرات فى الضفة الغربية؟