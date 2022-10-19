الأربعاء 19 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحضور الرئيس.. بدء فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفرالشيخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ads

بدأت، منذ قليل، فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في كفرالشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد وصل، منذ قليل، إلى محافظة كفرالشيخ، وذلك لافتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصنع الرمال السوداء في كفرالشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن المصنع يعد إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

يذكر أن الرمال السوداء تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: مشروعات الرمال السوداء أول خطوة من نوعها فى مصر.. سنصبح روادها

الأمن الإيراني يتصدى للمحتجين ويتوعدهم بالعقاب

الرئيس السيسى عن الرمال السوداء: محدش شجعنا على المشروع.. ودراسات الجدوى ظلت 3 سنوات

السيسى للقطاع الخاص: «مشروع الرمال السوداء يخليك تشتغل فيه وأنت مستريح»

أبوالغيط: نعمل مع الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار فى ليبيا

تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر تحقق أعلى معدل زيادة فى آخر 10 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

الغيطانى.. المصرى حتى النخاع

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. القس صفوت البياضى

الصراع بين روسيا واوكرانيا والعالم متفرجا

جلال حمام

تركيا تؤجج الصراع في ليبيا

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمياه والتنمية

إبراهيم داود

الكائن المديوكر فى كتاب «على عينك يا تاجر»

أمل زيادة

موعد آخر من جديد.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (10)

صور

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا

إسرائيل تعتقل فلسطينيا تشتبه بانتمائه لـ«عرين الأسود»

اغتيالات أم إحباط عمليات.. كيف تستخدم إسرائيل المُسيرات فى الضفة الغربية؟