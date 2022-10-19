بحضور الرئيس.. بدء فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء بكفرالشيخ

بدأت، منذ قليل، فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في كفرالشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد وصل، منذ قليل، إلى محافظة كفرالشيخ، وذلك لافتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس.

وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصنع الرمال السوداء في كفرالشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن المصنع يعد إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

يذكر أن الرمال السوداء تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.