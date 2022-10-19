الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«نستقطب الزبائن».. تفاصيل سقوط أصحاب مراكز تعليمية غير مرخصة بالغربية

مراكز تعليمية
مراكز تعليمية
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اعترف المتهمون بإدارة مركزين تعليمين فى الغربية، أنهم يستقطبون الزبائن عبر الإنترنت، مؤكدين "نبيع شهادات جامعية مضروبة".

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط القائمين على إدارة مركزين تعليميين "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الغربية لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الغربية.

 وكشفت أجهزة الأمن اتخاذ المتهمين مقر المركزين وكـراً لمزاولــة نشاطهما الإجرامى فى النصب، والاحتيال على راغبى الحصول على شهـادات جامعيـة فى مجالات مختلفة "مزورة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج "على خلاف الحقيقة"، وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

 وبتفتيش مقر المركزين تم ضبط مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للمركزين التعليميين، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد"- أكلاشية خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، والعديد من طلبات الالتحاق بالمركز التعليمى و9 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة من نماذج امتحانات للدارسين والعديد من الملازم الدراسية لمواد علمية وتدريبية فى تخصصات دراسية مختلفة، و2 دفتر إيصالات استلام نقدية ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى و2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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