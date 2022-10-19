الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ماكنش قصدى».. اعترافات عاطل متهم بقتل عامل فى بولاق الدكرور

متهم
متهم
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اعترف عاطل متهم بقتل عامل في بولاق الدكرور، عقب القبض عليه، بتفاصيل ارتكابه الجريمة.

وذكر أن خلافا نشب بينهما منذ عدة أيام، تسبب في نشوب مشادة كلامية بينهما، ما دفعه لطعنه بواسطة سلاح أبيض.

وأضاف المتهم أن المجني عليه نقله أفراد أسرته إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة عقب ذلك، مشيرا إلى أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث.

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية اعتدائه على المجني عليه، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا اعتداء القاتل على الضحية بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل أنهى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

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