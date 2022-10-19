نص اعترافات عاطل متهم بالتسول بالأطفال فى مصر القديمة

أدلى عاطل متهم بالتسول بالأطفال في مصر القديمة، باعترافات أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، قائلا: "استغليت الأطفال في أعمال التسول بدائرة القسم علشان أكسب من وراهم فلوس"، لافتا إلى أنه يقوم بتدريبهم على أعمال التسول وكيفية إقناع المواطنين بإعطاء الأموال لهم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات ولاتهامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمنطقة مصر القديمة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض وبصحبته عدد 3 أطفال، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته السلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.