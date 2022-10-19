اعترافات سيدة متهمة باستغلال أبناء شقيقها فى التسول بالقاهرة

اعترفت سيدة متهممة بإجبار أبناء شقيقها على التسول في القاهرة الجديدة، ليجمعوا لها مبالغ كبيرة نهاية كل يوم، قائلة: "أتسول بهم لاستجداء المارة".

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبصحبتها 3 أطفال "أنجال شقيقها" بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبصحبتها الأطفال، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.