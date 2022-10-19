الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات سيدة متهمة باستغلال أبناء شقيقها فى التسول بالقاهرة

جريدة الدستور
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اعترفت سيدة متهممة بإجبار أبناء شقيقها على التسول في القاهرة الجديدة، ليجمعوا لها مبالغ كبيرة نهاية كل يوم، قائلة: "أتسول بهم لاستجداء المارة".

 وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبصحبتها 3 أطفال "أنجال شقيقها" بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبصحبتها الأطفال، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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