الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 82 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

جريدة الدستور
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تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 82 طن سكر حر ودقيق أبيض ونشا وملح وعسل معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية.

البداية عندما وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بتخزين كميات كبيرة "سكر حر ودقيق أبيض ونشا وملح وعسل" معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط 82 طن سكر حر ودقيق أبيض ونشا وملح وعسل معبأة داخل عبوات.

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