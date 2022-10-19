الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالدرب الأحمر

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
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قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقة الدرب الأحمر. 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في عدد من الأشخاص حال قيامهم باستلام وتسليم مبالغ مالية.

وأمكن ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، بحوزتهم "مبلغ مالي- دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهم أمام اللواء محمد عاكف، نائب مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة، أقر أحدهم بأنه يعمل صحبة والده، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وقيام المتهم الآخر، والذى يعمل كوسيط بإحضار العملاء الراغبين فى استبدال وبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وأقرت المتهمة بحضورها لرغبتها في استبدال المبلغ المالي المضبوط بحوزتها إلى العملة الأجنبية، كما تم ضبط اثنين متهمين آخرين، وبحوزة أحدهما مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"، الذي اعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالاشتراك مع باقى المتهمين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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