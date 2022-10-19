الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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يشهد سعر الدولار في مصر استقرارًا منذ  بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم الأربعاء بدون أي تغيير.

 

وعالميا، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 6 أكتوبر، وضعف الدولار من شانه أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

ويستعرض لكم الدستور ضمن خدماته اليومية أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 19-10-2022

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في التعاملات الرسمية للبنوك، في البنك الأهلي المصري، 19.63 جنيهًا للشراء و19.69 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 19.63 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 19.69 جنيهًا

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 19.65 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 19-10-2022

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 19.68 جنيهًا للشراء، و 19.71 جنيها لبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي اليوم الأربعاء 19-10-2022

سجل في البنك العربي الأفريقي سعر 19.63 جنيهًا للشراء، و19.69 جنيهًا للبيع.

استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار اليوم، سعر 19.65 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 19.71 جنيهًا.

 

سعر الدولار بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB نحو 19.66 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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