سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

يشهد سعر الدولار في مصر استقرارًا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم الأربعاء بدون أي تغيير.

وعالميا، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 6 أكتوبر، وضعف الدولار من شانه أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

ويستعرض لكم الدستور ضمن خدماته اليومية أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 19-10-2022

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في التعاملات الرسمية للبنوك، في البنك الأهلي المصري، 19.63 جنيهًا للشراء و19.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 19.63 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 19.69 جنيهًا

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 19.65 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 19-10-2022

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 19.68 جنيهًا للشراء، و 19.71 جنيها لبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي اليوم الأربعاء 19-10-2022

سجل في البنك العربي الأفريقي سعر 19.63 جنيهًا للشراء، و19.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 19-10-2022

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار اليوم، سعر 19.65 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 19.71 جنيهًا.

سعر الدولار بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB نحو 19.66 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.