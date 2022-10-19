الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-10-2022 فى الدورى المصرى والدوريات الأوروبية

كرة القدم
كرة القدم
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة، فى مصر والوطن العربي عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، في الدوري المصري والدوريات العربية والدوريات الأوروبية.

 

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 العديد من المواجهات القوية والمثيرة، سواء على الصعيد المصري، أو العربي، أو العالمي.

 

وتنطلق أولى مباريات الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي ويلعب الزمالك أمام سموحة، بينما يلعب بيراميدز ضد إنبي.

 

وفى البريميرليج يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول لمواجهة نادي وست هام فى الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، بينما يواجهة تشيلسي بيرنتفورد فى نفس التوقيت وفى ختام اليوم مباراة القمة النارية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفى الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مباراته العاشرة فى الليجا بحثًا عن الفوز لمواصلة تصدر ترتيب الدوري الإسباني أمام إلتشي.

 

مباريات اليوم الأربعاء 19-10-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري – الجولة الأولى

  • إنبي – بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 3
  • الإسماعيلي – الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1
  • الزمالك – سموحة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 2

تشكيل الأهلى والإسماعيلى المتوقع فى قمة مباريات الأسبوع الأول بالدورى المصرى

ظهور سامسون وعودة إمام عاشور.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة سموحة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني – الجولة العاشرة 

  • قادش – ريال بيتيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3
  • بلد الوليد – سيلتا فيجو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1
  • ريال سوسييداد – ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 beIN Sports HD 2
  • إلتشي – ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي – الجولة 12

  • ليفربول – وست هام يونايتد 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
  • نيوكاسل يونايتد – إيفرتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1
  • بورنموث – ساوثامبتون 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 2
  • برينتفورد – تشيلسي 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
  • مانشستر يونايتد – توتنهام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى ليفربول الدوري الاسباني ريال مدريد الاهلى الاسماعيلى الزمالك بيراميدز الدورى المصرى

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