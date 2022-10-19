مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-10-2022 فى الدورى المصرى والدوريات الأوروبية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، فى مصر والوطن العربي عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، في الدوري المصري والدوريات العربية والدوريات الأوروبية.

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 العديد من المواجهات القوية والمثيرة، سواء على الصعيد المصري، أو العربي، أو العالمي.

وتنطلق أولى مباريات الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي ويلعب الزمالك أمام سموحة، بينما يلعب بيراميدز ضد إنبي.

وفى البريميرليج يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول لمواجهة نادي وست هام فى الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، بينما يواجهة تشيلسي بيرنتفورد فى نفس التوقيت وفى ختام اليوم مباراة القمة النارية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفى الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مباراته العاشرة فى الليجا بحثًا عن الفوز لمواصلة تصدر ترتيب الدوري الإسباني أمام إلتشي.

مباريات اليوم الأربعاء 19-10-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري – الجولة الأولى

إنبي – بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 3

الإسماعيلي – الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 1

الزمالك – سموحة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني – الجولة العاشرة

قادش – ريال بيتيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3

بلد الوليد – سيلتا فيجو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد – ريال مايوركا 20:00 مصر، 21:00 beIN Sports HD 2

إلتشي – ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي – الجولة 12