الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-10-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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يبحث المواطنون فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 19-10-2022، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات ومدن مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف أول الليل، مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-10-2022 بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية.

وأشارت الأرصاد لاحتمالية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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ومن المتوقع أن يشهد اليوم طقسًا غائمًا جزئيًا، وغير متوقع أن تُسجل أمطار على تلك المناطق المذكورة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى مدن ومحافظات مصر

المدينة - العظمى - الصغري

  • القاهرة 29- 21.
  • 6 أكتوبر 29- 20.
  • بنها 28- 21.
  • دمنهور 27- 20.
  • كفر الشيخ 27- 21.
  • المنصورة 28- 21.
  • دمياط 27- 21.
  • بورسعيد 28- 21.
  • الإسماعيلية 30- 22
  • السويس 29- 22.
  • الزقازيق 29- 22.
  • شبين الكوم 29- 22.
  • طنطا 28- 21.
  • شلاتين 33- 24.
  • الإسكندرية 26- 20.
  • العلمين الجديدة 26- 19.
  • وادي النطرون 28- 20.
  • مطروح 25- 19.
  • السلوم 25- 18.
  • سيوة 27- 17.
  • العريش 27- 18.
  • رفح 27- 18.
  • الطور 32- 23.
  • كاترين 25- 14.
  • رأس سدر 30- 23.
  • نخل 27- 14.
  • طابا 29- 20.
  • نويبع 31- 22.
  • حلايب 30- 24
  • شرم الشيخ 33- 23
  • الغردقة 31- 23
  • مرسى علم 33- 23
  • الفيوم 29- 19
  • بني سويف 29- 18
  • المنيا 29- 18
  • أسيوط 30- 19
  • سوهاج 31- 20
  • قنا 33- 21
  • الأقصر 33- 20
  • أسوان 35- 22
  • الوادي الجديد 31- 19
  • أبوسمبل 35- 22
  • أبورماد 32- 24
  • رأس حدربة 31- 23
الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية

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