تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-10-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى مصر

يبحث المواطنون فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 19-10-2022، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات ومدن مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف أول الليل، مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-10-2022 بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية.

وأشارت الأرصاد لاحتمالية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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ومن المتوقع أن يشهد اليوم طقسًا غائمًا جزئيًا، وغير متوقع أن تُسجل أمطار على تلك المناطق المذكورة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى مدن ومحافظات مصر

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