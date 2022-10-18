الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين سقطا في نهر النيل بالمنيا

جثة
جثة
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لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر إثر سقوطهما فى نهر النيل من أعلى معدية بمركز مطاى شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي يفيد مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج اثر سقوطهم من اعلى معدية نيلية.

بالانتقال والفحص تبين سقوط السيارة رقم 8941 ن ك ر ملاكي، وكانت تعبر نهر النيل قادمة من البر الغربي، وأسفر الحادث عن مصرع أم وابنتها واصابة الزوج وتم نقله إلى مستشفى مطاي العام لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مركز مطاى شمال المنيا المنيا الأجهزة الأمنية مصرع سيدة وابنتها

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عبور الأزمة

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