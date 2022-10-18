هيئة الدواء تحذر من عبوات مهربة لدواء شهير

حذرت هيئة الدواء المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات دوائية مهربة من المنتج الدوائي انتريستو 200 mg محتمل تواجدها بالسوق المصرية تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت هيئة الدواء، في منشور لها، أن الشركة صاحبة المستحضر الدوائي انتريستو 200 mg، وهي نوفارتس، أخطرت الهيئة بوجود عبوات مهربة من المنتج الدوائي، في السوق المصرية.

وأضافت هيئة الدواء أن العبوات المهربة تحمل تشغيلة رقم TFH97 ومسجلة بالمملكة السعودية، مطالبة المواطنين توخي الحذر والإبلاغ حال رصد أي من تلك العبوات.