ارتفاع ضحايا حادث طريق الصحراوى الشرقى بالجيزة لـ4 جثث

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف جنوب الجيزة إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قبل بوابة الجيش بنحو 3 كيلومترات بالطريق الصحراوي الشرقي بالصف جنوب الجيزة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين اصطدام سيارة نقل وأخرى ميكروباص للقادم من بني سويف اتجاه حلوان، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.