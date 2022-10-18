الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوبك بلس: مخاطر الركود العالمي تبرر خفض إنتاج النفط

أوبك بلس
أوبك بلس
ads

دافع أعضاء تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط عن قراره المثير للجدل بخفض إنتاجه اليومي بمقدار مليوني برميل اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وقال إن تزايد مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي يبرر قرار خفض الإنتاج.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي القول إن قرار خفض الإنتاج صدر وفق حسابات العرض والطلب فقط، وإن استمرار تراجع أسعار الخام منذ إعلان قرار خفض الإنتاج في 5 أكتوبر الحالي يؤكد صواب القرار.


كما تبنى وزراء النفط في الكونغو وغينيا الاستوائية نفس الموقف، في حين قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن المجموعة لم يكن لديها خيارات سوى التحرك الاستباقي.
وقال هيثم الغيس أمين عام أوبك  خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الأفريقي بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا  اليوم الثلاثاء إن سوق النفط تواجه "احتمالا حقيقيا لحدوث ركود اقتصادي وهو ما يمكن أن يكون قد بدأ بالفعل".


وأضاف، أن "هناك توافق بين الوزراء (في أوبك بلس) على ضرورة التحرك الآن لمنع وقوع أزمة فيما بعد".


يذكر أن قرار أوبك بلس الذي يضم دول أوبك بقيادة السعودية والدول النفطية الحليفة من خارجها بقيادة روسيا خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أثار حربا كلامية بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث اتهم البيت الأبيض المملكة العربية السعودية بإجبار الدول الأخرى على خفض الإنتاج والانحياز إلى جانب روسيا  في حربها العدوانية ضد أوكرانيا.


وقالت وكالة الطاقة الدولية إن قرار أوبك بلس يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وخلال الأسبوع الماضي أكدت العديد من دول أوبك بلس ومنها السعودية أن قرار خفض الإنتاج استند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة.

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية العراقية، إن تخفيض مجموعة أوبك بلس للانتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته، فيما شددت على رفض سياسة التهديد والوعيد.

أوبك بلس ركود اقتصادي قرار خفض الإنتاج خفض الانتاج وزراء النفط البلدان المصدرة للبترول أوبك

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

موعد قرعة دورى أبطال إفريقيا 2023 ومواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022 أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

الجيش الروسي: قواتنا بأوكرانيا في وضع «متوتر»

هيئة الدواء تحذر من عبوات مهربة لدواء شهير

العراق: قرار أوبك بتخفيض الإنتاج مرتبط باستقرار السوق

ارتفاع ضحايا حادث طريق الصحراوى الشرقى بالجيزة لـ4 جثث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"عبدالمحسن فائق " صاحب أول هجمة مرتدة

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. القس صفوت البياضى

الصراع بين روسيا واوكرانيا والعالم متفرجا

جلال حمام

تركيا تؤجج الصراع في ليبيا

ماجد حبته

إعلان القاهرة للمياه والتنمية

إبراهيم داود

الكائن المديوكر فى كتاب «على عينك يا تاجر»

أمل زيادة

موعد آخر من جديد.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (10)

حمدى عبدالتواب

هنا القاهرة.. العودُ أحمدُ

صور

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

محطة تل أبيب

المزيد

اغتيالات أم إحباط عمليات.. كيف تستخدم إسرائيل المُسيرات فى الضفة الغربية؟

لابيد يستنكر قرار أستراليا بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل