بورصة أبوظبي تتصدر المكاسب في الخليج مع ارتفاع قياسي لسهم العالمية القابضة

تفوق مؤشر أبوظبي في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة، في حين وسع مؤشر الأسهم القيادية المصري مكاسبه للجلسة الثالثة.

وصعد مؤشر أبوظبي ثلاثة بالمئة، وهو أكبر مكسب له خلال التعاملات منذ مايو 2021، مدعوما بقفزة 8.3 بالمئة لسهم الشركة العالمية القابضة.

ودعت الشركة، صاحبة القيمة الأعلى من بين الشركات المدرجة في أبوظبي، إلى اجتماع للمساهمين في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، للحصول على موافقتهم على دخول إنفنيتي ويف القابضة كمساهم استراتيجي في الشركة.

وسوف تستحوذ الشركة العالمية القابضة على أسهم إنفنيتي في ألفا ظبي القابضة ومجموعة ملتيبلاي وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية مقابل إصدار أسهم زيادة رأس المال لصالح إنفنيتي.

وتسعى الشركة العالمية القابضة للحصول أيضا على موافقة المساهمين على زيادة رأسمالها المساهم به إلى 2.19 مليار درهم (596.26 مليون دولار) من 1.82 مليار درهم.

وارتفع المؤشر السعودي 2.1 بالمئة مع صعود سهمي مصرف الراجحي ورتال للتطوير العمراني 3.1 بالمئة و1.3 بالمئة على التوالي.

واصطفت الدول الأعضاء في أوبك+ يوم الأحد لتأييد الخفض الحاد في الإنتاج المستهدف المتفق عليه هذا الشهر بعد أن اتهم البيت الأبيض السعودية بإجبار دول أخرى على دعم هذا القرار.

كانت أسعار النفط مستقرة إذ وازن السوق بين تخفيضات حصص إنتاج أوبك+ ومخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود من الصين.

وزاد المؤشر القطري 0.7 بالمئة مدعوما بصعود 1.8 بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمئة، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة.