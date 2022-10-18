خريطة التحويلات المرورية لتركيب الكمر الخرساني بمحور كمال عامر

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، شارع السودان «كليًا» بالإتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب إتجاه كوبري فيصل، بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور الفريق كمال عامر.

ويتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان، وترغب بالسير إتجاه كوبرى الملك فيصل، يتم الدخول للإتجاه الآخر «القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت»، قبل منطقة الغلق الكلى، عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى «تتخلل أعمدة كوبرى صفط اللبن»، يتم استحداثها وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر المشار إليه إلى إتجاهين لحركة المرور، وفصلهما بحواجز خرسانية.

واستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها، ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى الملك فيصل، عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق، والأعمال المشار إليها.

تنفذ الأعمال لمدة 5 أيام بدءً من اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم السبت المقبل، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وبرئاسة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، حيث تم التنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.