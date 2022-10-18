ما بين الاستمتاع بالوقت ومواجهة المشاكل.. تعرف على حظ برجك هذا الأسبوع

يصادف يوم الأحد المقبل بداية موسم برج العقرب، لذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد ترى تحولًا ملحوظًا من الشعور بالضوء والتواصل الاجتماعي إلى كونك أكثر غموضا وخصوصية، وقد تفكر في كيفية تحسين سلوكياتك أو مواجهة أي مشاعر مكبوتة، وسوف ترغب في استبعاد أي شيء أو أي شخص لم يعد يخدمك، وبالتزامن مع بداية برج العقرب نوضح الحظ في العديد من الأبراج الأخرى خلال هذا الأسبوع.

- برج الميزان

24 سبتمبر - 23 أكتوبر

ستتلقى اهتمامًا من الناس هذا الأسبوع ، الميزان ، قد يتم الاقتراب منك بشأن الفرص الجديدة أو قد يكون لديك نشاط رومانسي مستمر بالإضافة إلى ذلك ، قد تقوم بتطوير أهداف شخصية والاستفادة من جوانب مختلفة من هويتك، و خلال عطلة نهاية الأسبوع، سوف تفكر في كيفية تعزيز أموالك.

- برج العقرب

24 أكتوبر - 23 نوفمبر

ستستمتع بوقتك بمفردك هذا الأسبوع، قد تعمل في مشاريع أو هوايات خلف الكواليس، وتحتاج إلى راحة إضافية، مع بدء موسمك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستشعر بالحيوية مرة أخرى.

- برج القوس

24 نوفمبر - 21 ديسمبر

ستوازن بين العديد من الالتزامات الاجتماعية المختلفة هذا الأسبوع، قد تعيد الاتصال بأصدقائك الذين لم ترهم منذ فترة أو تحضر حدثًا مجتمعيًا، ستشعر أيضًا بالدعم من قبل الناس في آمالك وأحلامك للمستقبل، مع بدء موسم برج العقرب خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قد تحتاج إلى وقت للراحة وإعادة الشحن

- برج الجدي

22 ديسمبر - 20 يناير

ينصب تركيزك على حياتك المهنية هذا الأسبوع ، قد تكون تتعامل مع مشاريع كبيرة أو تحظى باهتمام الجمهور للعمل الذي قمت به مؤخرًا، وتشعر بالرضا حيال الاتجاه الذي تتجه إليه مهنتك على المدى الطويل أيضًا ، أو أنك تتحمل مسؤوليات في مجال آخر من حياتك، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ستتواصل مع الأصدقاء.

- برج الدلو

21 يناير - 19 فبراير

ستظل منفتحًا على الآراء والمعتقدات المختلفة هذا الأسبوع، قد ترغب في إجراء بحث في موضوع معين، أو الاشتراك في فصل دراسي حول شيء أنت متحمس له قد تكون مشغولًا أيضًا بالمشاريع المتعلقة بالكتابة أو النشر أو التدريس، عطلة نهاية الأسبوع ، سوف تفكر في أهدافك المهنية طويلة المدى.

- برج الحوت

20 فبراير - 20 مارس

أنت تكتسب فهمًا أكبر لنفسك هذا الأسبوع قد تحل نزاع العلاقة وتفهم السلوكيات التي تريد تحويلها إلى الأفضل قد تحصل أيضًا على دخل سلبي ، أو تشارك المال مع شخص ما، مع بدء موسم برج العقرب خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ستشعر بأنك أخف عاطفياً وأكثر تفاؤلاً

- برج الحمل

21 مارس - 20 أبريل

ستشهد تطورات إيجابية في العلاقة هذا الأسبوع، قد يكون لديك مواعدة ناجحة، أو يمكنك ترسيخ شراكة قد تقضي أيضًا وقتًا ممتعًا مع شريكك، أو أنك مشغول في اللحاق بأصدقائك المقربين في عطلة نهاية الأسبوع، ستأخذ وقتًا للتأمل.

- برج الثور

21 أبريل - 21 مايو

أنت تجد توازنًا جيدًا في الحياة العملية هذا الأسبوع ، قد تكون لديك فرص عمل إيجابية ، أو أنك تتعامل مع زملائك في العمل. ستستمتع أيضًا بروتينك اليومي وتعامل جسمك بعناية من خلال ممارسة الرياضة بانتظام أو تناول الطعام الصحي. مع بدء موسم برج العقرب خلال عطلة نهاية الأسبوع ، سيتحول تركيزك إلى العلاقات.

- برج الجوزاء

22 مايو - 21 يونيو

ستعطي الأولوية لهواياتك هذا الأسبوع ، أنت تميل إلى مهاراتك الإبداعية الفريدة وتبني ثقة أكبر فيما لديك لتقدمه. قد يكون لديك أيضًا وقت توقف لأخذ إجازة أو الاختلاط بالآخرين أو الذهاب في المواعيد، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، سيعود العمل مرة أخرى وقد تشعر بالحاجة إلى التنظيم أو تطوير مشاريع جديدة.

- برج السرطان

22 يونيو - 22 يوليو

ستبقى بالقرب من المنزل هذا الأسبوع ، قد تشعر ببعض الانطوائية، أو قد تستمتع بوقتك مع عائلتك أو أحبائك، قد تعمل أيضًا على جعل مساحة المعيشة الخاصة بك تشعر بالراحة والراحة من خلال إضافة الزخارف أو الأثاث الجديد، وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ستكون حياتك الاجتماعية أكثر نشاطًا.

برج الأسد

23 يوليو - 22 أغسطس

قد تكون مسافرًا في مكان قريب أو تقابل أصدقاء أو تمشي في منطقتك،و تجد أيضًا أنه من السهل إيصال أفكارك للآخرين وتتدفق المشاريع المتعلقة بالكتابة أو التحدث بسهولة، وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، قد تكون بطيئًا ، وسوف ترغب في قضاء بعض الوقت في المنزل أو اللحاق بأسرتك.

- برج العذراء

23 أغسطس - 23 سبتمبر

ستكون منتجًا في العمل هذا الأسبوع ، قد تستمر في بناء أفكار تجارية خاصة بك، ويمكن أن تشعر بالثقة في المهارات التي تجلبها إلى وظيفتك، قد تتلقى أيضًا أموالًا إضافية من العمل المستقل أو المشاريع الجانبية، أو يمكنك التسوق لنفسك، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قد تكون على اتصال بالأصدقاء وتخرج من المنزل للاستكشاف أو السفر إلى مكان ما.