الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار يصدم مواطنًا فى مزلقان «غير مخصص للمشاة» فى الشرقية

قطار
قطار
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أصيب مواطن بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره مزلقان السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بنطاق مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول مواطن مقيم أبوطوالة دائرة المركز، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

من خلال الفحص تبين من التحريات الأولية أثناء عبور المصاب مزلقان السكك الحديد أمام مكتب الصحة دائرة منيا القمح، من مكان غير مخصص للمشاة اصطدام به القطار، مما أسفر عن حدوث إصابته بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مواطن كدمات وجروح مزلقان السكك الحديد منيا القمح محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح

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وائل لطفي

عبور الأزمة

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