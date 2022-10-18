الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن تحرير 108 نساء فى تبادل أسرى مع روسيا

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية تحرير 108 نساء معظمهن من جنودها في عملية تبادل أسرى مع روسيا.

جاء ذلك على لسان رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، الاثنين عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يرماك: "حدثت اليوم عملية تبادل أسرى حرب على نطاق واسع وعاطفية وخاصة للغاية، وحررنا 108 نساء من الأسر".

وشكر يرماك كل من ساهم في عملية التبادل، مضيفًا: "ستخضع كل هؤلاء النساء للفحص الطبي والتأهيل، وسيحتضن أقاربهن وأطفالهن".

وأشار أن 37 من المحررات كنّ يقاتلن في معمل أزوفتسال.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 110 مواطنين روس بينهم 72 بحارًا، مشيرة أنهم سينقلون إلى العاصمة موسكو عبر طائرات تابعة للوزارة.​​​​​​​ 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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