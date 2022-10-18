مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام فى انفجار عبوة بمالى

قتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن اثنين من الجنود قتلا في موقع الانفجار، فيما توفي الثالث لاحقا متأثرا بإصابته.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي على تويتر إن الحادث وقع "عندما اصطدمت مركبة الجنود بعبوة ناسفة خلال دورية للبحث عن الألغام في منطقة كيدال (شمال)".

وفي السياق، نقلت الوكالة الأمريكية عن متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المصابين الثلاثة من قوات حفظ السلام يعانون من جروح خطيرة ويتلقون العلاج في مستشفى تابع للأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من نيويورك: "من الواضح أن هذا هو أجدد حادث تتعرض له قوات حفظ السلام التي تعمل في بيئة صعبة للغاية".

وأشار إلى أن العام الحالي شهد مقتل "12 عنصرا من قوات حفظ السلام في مالي إثر أعمال عدائية".