قتيلان إثر تحطم مقاتلة روسية فوق مبنى سكنى بمدينة ييسك

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، الإثنين، وأصيب 15 آخرين إثر تحطم مقاتلة عسكرية روسية من طراز "سوخوي 34" فوق مبنى سكني بمدينة ييسك المطلة على بحر آزوف.

جاء ذلك في تصريحات لوزارة الطوارئ الروسية، نقلتها وكالة أسوشيتيد برس.

واليوم، ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة تحطمت إثر عطل طرأ على أحد المحركات تسبب في اشتعاله أثناء عملية الإقلاع، حسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة "تمكن من القفز بالمظلات قبل سقوطها".

وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية، أن المبنى المنكوب مكون من 9 طوابق، وأدى الحادث إلى تضرر 15 شقة، حسب المصدر ذاته.