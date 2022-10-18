رئيس الإمارات يؤكد لنظيره الأوكرانى سعيه للوصول لتهدئة مع روسيا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الإثنين، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سعي بلاده لإيجاد تهدئة مع روسيا في ظل الصراع الراهن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الإمارات مع نظيره الأوكراني، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويأتي الاتصال الهاتفي، بعد أقل من أسبوع من زيارة رئيس الإمارات لموسكو في 11 أكتوبر الجاري، ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "ضمن مساعٍ إماراتية لخفض التصعيد العسكري بالأزمة الأوكرانية"، بحسب البيان.

وبحث الجانبان خلال الاتصال "علاقات الصداقة والتعاون ومستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن "الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف".

وشدد على أن "التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.