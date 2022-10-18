الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى طعن سيدة على يد طليقها بمدينة نصر: السبب رغبة المتهم فى إعادتها لعصمته

طعن
طعن
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى واقعة طعن عامل لطليقته داخل موقف سيارات بمدينة نصر، أن السبب رغبة المتهم في إعادتها لعصمته.

 

وأضافت التحريات أن المتهم كان يلح على المجنى عليها للعودة إليه مرة أخرى ولكنها كانت ترفض، وفى يوم الواقعة قابلها وأستل سكينا وطعنها وحاول الفرار ولكن تم ضبطه.

 

وتابعت التحريات أنه تم نقل المجنى عليها لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر لتلقى العلاج.

 

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه  على طليقته باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل-مقيمة بدائرة القسم)، مصابة بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم.

 

بالانتقال وسؤال ( والدها – مقيم بمحافظة الفيوم) قرر بأنه حال تواجد نجلته بمحل الواقعة قام (طليقها– مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهما، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة. 

 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات القاهرة طعن عامل موقف سيارات مدينة نصر

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وائل لطفي

عبور الأزمة

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