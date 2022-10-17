الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة سكنية فى العمرانية

حريق شقة
حريق شقة
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أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق بشقة سكنية في العمرانية بدائرة قسم شرطة العمرانية، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية في العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في العمرانية، وأن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق دون إصابات. 

وتم السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة الجيزة المعمل الجنائي حريق العمرانية تحريات

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