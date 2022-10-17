الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 10 أطنان مواد مخدرة تقدر بـ 270 مليون جنيه (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية
ads

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المواد المخدرة، حيث تقدر قيمتها المالية بحوالى 270 مليون جنيهاً.

يأتي ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) من رصد نشاط (تشكيل عصابى) تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق إستخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية "نقل فنطاس ، محددة " بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية .

وبإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابى المشار إليه مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية - السويس").

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 طن–2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت750,5 طن –130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت250 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام -  مبلغ مالى – هاتف)، كما أمكن ضبط المتهمين الأخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية الداخلية 10 أطنان من المواد المخدرة 270 مليون جنيها

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022 أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

تأكيدًا لانفراد «الدستور».. إنهاء خدمة الرئيس التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم

«الداخلية» تضبط 10 أطنان مواد مخدرة تقدر بـ 270 مليون جنيه (فيديو)

«التخطيط»: 356 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في 2022/2023

4 منظمات عالمية تُصدر خطتها المشتركة لمواجهة الأوبئة

ماجي الحلواني تثمن مبادرة «المتحدة» للتوعية بمخاطر المخدرات: جاءت في وقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وما زال كورونا يتحوَّر

بسنت حسن

إلامَ ننحاز؟.. وإلى من ننحاز؟

جمال رشدي

فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر

بيريهان الفحام

المصحة ضريبة حب المصالح

أحمد الصغير

هل يقود الحوار الوطنى مصر لعصر الحلول والتشريعات الجريئة؟!

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بصمات حماس .. هل تتورط الحركة فى اضطرابات القدس الشرقية؟

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟