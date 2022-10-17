الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بضرب مواطن وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

 بداية الواقعة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه مما تسبب له فى عاهة مستديمة، وكشفت التحريات قيام المتهم بضرب المجنى عليه بماسورة حديدية مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات الجيرة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عامل لسجن 3 سنوات مواطن احداث عاهة مركز سوهاج

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وائل لطفي

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