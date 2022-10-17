الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الوفد الطبى المصرى يجرى عدة عمليات كبرى ونوعية فى قطاع غزة

الوفد الطبي المصري
الوفد الطبي المصري يجري عدة عمليات كبرى ونوعية فى قطاع غزة
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة شرع الوفد الطبي المصري، والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى القطاع.. استقبلت وزارة الصحة في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والأوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلًا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كل الخدمات الطبية لسكان القطاع.

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

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وائل لطفي

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