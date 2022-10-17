الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص إثر انهيار بلكونة منزل فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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سقطت بلكونة بالعقار 33 شارع الإسماعيلية من ابن الخطاب محرم بك، في حي وسط الإسكندرية، وأسفرت عن وفاة شخص، عامل، 44 عامًا، نتيجة سقوط بلكونة الدور الأخير الذي كان يقوم بأعمال ترميم بها دون ترخيص.

وأشار حي وسط الإسكندرية، في بيان صادر اليوم، إلى أن العقار عبارة عن دور أرضي و4 أدوار علوية والعقار مشغول بالسكان، والدور عبارة عن شقة واحدة.

وتم وضع شريط لاصق من قبل الحماية المدنية حرصًا على سلامة المارة، وجار عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها المناسب.

بلكونه محرم بك وسط الإسكندرية عامل الحماية المدنية وفاة شخص

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وائل لطفي

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