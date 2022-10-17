اليوم.. منافسات شرسة في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بميادين مصر الدولية

تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال عمرو إسماعيل مقدم النهائيات في بطولة العالم أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة صباحاً بنهائيات 50 متر بندقية ثلاث أوضاع ناشئات، وتليها مسابقة بندقية 10 متر فرق مختلط، ثم يليها 25 متر مسدس ناشئين وتليها 50 متر بندقية ثلاث أوضاع فريق مختلط ناشئين وأخيراً مسابقة 10 متر مسدس فريق مختلط.

- الصين تسيطر على منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

انتهت مساء اليوم منافسات 10 متر بندقية و10 متر مسدس ضغط هواء رجال وسيدات بالإضافة إلى إقامة نهائيات 50 متر بثلاث أوضاع مختلفة لفرق الشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت منافسات اليوم بمنافسات 25 متر مسدس لفرق المختلط شباب ونهائيات 10 متر بندقية ضغط هوا فرق رجال وسيدات ثم منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء رجال وسيدات قبل أن تختتم المنافسات بنهائي 50 متر 3 أوضاع لفرق الشباب.

- نتائج المنافسات

وجاءت النتائج كالتالي، حقق فريق المختلط للشباب بالصين الميدالية الذهبية بمنافسات 25 متر مسدس، فيما حقق منتخب الهند المركز الثاني والثالث.

أما على صعيد منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء لفرق الرجال، فقد تمكن منتخب الهند من حصد الميدالية الذهبية، وحقق منتخب الصين الفضية بينما توج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية.

وعلى صعيد السيدات بمنافسات 10 متر بندقية ضغط هواء، تمكنت سيدات الصين من الفوز بالمركز الأول على حساب كل من منتخب أمريكا والهند اللذان حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء رجال، حقق منتخب الصين المركز الأول متفوقا على كل من المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني والمنتخب الكوري صاحب المركز الثالث.

واستمر التفوق الصيني على صعيد السيدات أيضا في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء، حيث تمكن منتخب سيدات الصين من حصد الذهبية، فيما حصل منتخب الهند على الميدالية الفضية والمنتخب الإيراني على البرونزية.

وأخيرا، اختتمت منافسات اليوم بنهائي 50 متر بثلاث أوضاع لفرق الشباب واستطاع منتخب أمريكا الفوز بالمركز الأول، فيما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني والهند المركز الثالث.