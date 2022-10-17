الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية العراقية: استمرار الحرب فى أوكرانيا يُهدد الأمن الغذائى العالمى

أوكرانيا
أوكرانيا
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 أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من الأزمات في مختلف المجالات، وخاصة أزمات التهديد الأمني والطاقة والاقتصاد، بما فيها حالة التضخم وتهديد الأمن الغذائي، لاسيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطيّة.

وقال فؤاد حسين - خلال لقائه السفير الروسيّ لدى العراق إيلبروس كوتراشيف - إنَّ العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق من الناحية المبدئية ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ، لأنه يستهدف الشعوب.

وأشار فؤاد حسين - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أنَّ العراق دعا عبر مجموعة الاتصال العربيَّة تحت مظلة الجامعة العربيَّة إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام.

من جانبه، أعرب السفير الروسيّ عن ثقة بلاده بأن يؤدي انتخاب رئيس العراق الجديد والتكليف لتشكيل حكومة جديدة إلى تلبية تطلعات الشعب العراقيّ في التقدّم والازدهار.

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وائل لطفي

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الخارجية العراقية: استمرار الحرب فى أوكرانيا يُهدد الأمن الغذائى العالمى

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