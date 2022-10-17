بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسى الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع دوري مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، الأسبوع المقبل.

وردًا على إذا كانت الخطة تقضي بعقد أحد الاجتماعات المنتظمة مع الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو ما يحدث عادة كل أسبوع أو اجتماع كامل مع جميع الأعضاء، قال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: إنه "اجتماع عادي".

وعقد بوتين آخر اجتماع عادي لمجلس الأمن في 10 أكتوبر، كما عقد الاجتماع السابق لمجلس الأمن بكامل هيئته في مايو الماضي.